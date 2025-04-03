Будапешт, 3 апреля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Венгрии решило прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Об этом 3 апреля сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Omar Havana/AP/TASS

«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда», — процитировало его издание Blikk.

По его словам, процедуру расторжения соглашения инициируют 3 апреля. Ее проведут согласно конституционным и международно-правовым рамкам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой Сарой прилетел в Венгрию. Он прибыл в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орабана, с которым они должны провести несколько встреч. Это первая поездка главы правительства Израиля в страны Европы после выдачи МУС в ноябре 2024 года ордера на его арест.

Президент США Дональд Трамп 7 февраля ввел санкции в отношении МУС за действия против его страны и Израиля. Нетаньяху поблагодарил американского лидера за эти меры против МУС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против МУС не касаются России. Российская сторона не является участником Римского статута и, следовательно, не признает МУС, уточнил он.

В марте 2023 года этот суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине». Песков тогда заявлял, что решения МУС для России ничтожны. Позднее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что в России не признают легитимность МУС.