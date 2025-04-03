Томск, 3 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Академик Российской академии наук (РАН) Михаил Медведев скончался на 90-м году жизни в Томске. Об этом 3 апреля сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

Pravdakak Михаил Медведев

Медведев стоял у истоков создания первых российских кардиостимуляторов, а также 23 года руководил томским медицинским вузом. Кроме того, академик подготовил свыше 100 докторов и кандидатов наук, внедрил новые способы профилактики и лечения болезней. Ученый также участвовал в разработке первых отечественных электростимуляторов желудочно-кишечного тракта, отметил глава региона.

«Сложно переоценить научные достижения Михаила Андреевича как крупнейшего физиолога, организатора здравоохранения и высшего медицинского образования», — добавил Мазур в Telegram-канале.

Михаил Медведев являлся доктором медицинских наук, профессором и академиком РАН, заслуженным деятелем науки России. Ученый-врач провел множество исследований и внес большой вклад в развитие медицины в Западной Сибири. С 1974 по 1997 годы он работал ректором СибГМУ.