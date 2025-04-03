Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске, где ранее вспыхнул сильный пожар, произошел взрыв газового баллона. Об этом 3 апреля сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Кадр из видео

«Действительно, произошел взрыв газового баллона в самом начале тушения этого пожара», — привел слова представителя ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в цеху №4, в котором хранят горюче-смазочные материалы.

В этот момент там проводились сварочные работы. Из-за неосторожности вспыхнула пропитанная горючим веществом ветошь, после чего пламя быстро перекинулось дальше.

Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали три человека, которых доставили в больницы Петрозаводска. В работах по ликвидации пожара принимают участие свыше 60 человек и задействовано 20 единиц техники.