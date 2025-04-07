Москва, 7 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Всероссийская олимпиада «Наука вокруг нас» пройдёт с 8 апреля по 5 мая. Участие в ней могут принять все российские школьники. Их ждут восемь заданий, основанных на предметах школьной программы. Например, ученикам начальных классов предложат задачи по окружающему миру и логике, а ребятам постарше — по химии, физике, биологии, географии и астрономии.

freepik.com

Второй год подряд это масштабное соревнование проводится в онлайн-формате на образовательной платформе Учи.ру. Его участниками уже стали 1,5 млн ребят со всей страны.

Олимпиада играет важную роль в популяризации науки и проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Она вдохновляет молодых исследователей на новые открытия, а игровой формат делает процесс увлекательным. Всего за один час свободного времени участники не просто отвечают на вопросы, а решают задачи, приближенные к реальным ситуациям, используя логику и жизненный опыт. К примеру, в одном задании нового сезона нужно расположить на модели «Земля — Луна — Человек» объекты таким образом, чтобы увидеть естественный спутник нашей планеты в разных фазах.

В целом олимпиада призвана развить у школьников нестандартное мышление и интерес к изучению всего окружающего мира и естественным наукам. Задания помогут взглянуть на привычные вещи с научной точки зрения, разобраться в законах природы и понять, как они работают в повседневной жизни.

Например, одной из участниц прошлого сезона — десятикласснице из Рязани Ирине Анисимовой — очень нравится биология.

«Я хочу стать врачом, потому что меня всегда восхищало, как устроен человеческий организм. Мне интересно разбираться в сложных процессах, происходящих в нашем теле, и я хочу научиться помогать людям справляться с болезнями», — отметила она. А на одном из заданий олимпиады по науке школьницу «потянуло к звёздам».

«В прошлом сезоне мне понравилось одно из заданий — «Созвездия». Ощущение, что я сама «создаю» созвездие, пусть и виртуально, было очень приятным. Как будто я самостоятельно определяю, какой образ разместить на небе», — говорит Ирина. По её словам, благодаря участию в олимпиаде интерес к науке только усилился. Это подтверждает и мама ученицы — Екатерина Анисимова.

«Соревнования в интерактивной форме могут пробудить интерес к естественным наукам у тех, кто раньше не проявлял особого энтузиазма. Задания, связанные с реальной жизнью, делают науку более понятной и увлекательной. Участие в олимпиадах также позволяет школьникам проверить свои знания по предмету и выявить пробелы, которые нужно восполнить», — отметила она.

Биологией интересуется и третьеклассница из Уфы Диана Ахматнабиева. И задания олимпиады этот интерес только подогрели.

«Мне очень нравится участвовать в олимпиадах на Учи.ру — там интересные персонажи и задания, благодаря которым я всегда узнаю что-то новое. После олимпиады мой интерес к науке становится ещё сильнее», — отмечает Диана.

Олимпиада в таком формате подходит для школьников младших классов — задания можно проходить вместе с родителями. Это не только снижает тревожность перед незнакомыми вопросами, но и укрепляет связь между детьми и родителями, создавая пространство для совместного обучения и общения.

«Если мне встречается необычный или неизвестный вопрос, мама поможет разобраться», — поделилась Диана.

«Как родителю, мне очень нравится, что Диана с таким увлечением участвует в таких олимпиадах. Я знакома с их форматом и вижу, как легко она усваивает новую информацию. Иногда Диана делится интересными фактами, которые узнала именно благодаря олимпиадам, — значит, такой формат ей действительно подходит», — говорит Екатерина Ахматнабиева.

Полученный опыт дает детям уверенность в собственных силах, стимулирует к дальнейшему обучению и открывает путь к самостоятельным достижениям, что в будущем станет основой их успехов в любой сфере жизни, отмечают организаторы.

«Через интерактивные задания олимпиады мы помогаем детям взглянуть на привычные вещи с научной точки зрения, развивая их умение анализировать, выявлять закономерности и делать обоснованные выводы. Такой подход учит школьников применять теоретические знания на практике, решая реальные задачи и исследуя природные явления», — отметила руководитель регионального развития образовательной платформы Учи.ру Илона Абаншина. Она добавила, что такое соревнование помогает детям осознать, что наука — это не только факты, но и постоянный поиск и открытие нового.

Как сообщало ИА Регнум, олимпиада «Наука вокруг нас» бесплатна и доступна для всех школьников с 1-го по 11-й класс. Им достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет и зарегистрироваться на сайте. В зависимости от количества набранных баллов ребята получат сертификаты участников, грамоты или дипломы победителей. Учителям активных классов полагаются благодарственные письма.

Национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется в России с 2025 года по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает создавать условия для раскрытия потенциала молодёжи, её самореализации и формирования ответственного гражданина.

Одна из задач нацпроекта — привлечение талантливой молодёжи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере.