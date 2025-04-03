В Москве нашли тело сына экс-президента федерации парусного спорта Перми
Сына экс-президента пермской федерации парусного спорта нашли мертвым в квартире в Москве
Москва, 3 апреля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. В Москве нашли мертвым 22-летнего Олега Санникова, сына бывшего президента Федерации парусного спорта Пермского края Алексея Санникова. На теле парня обнаружили многочисленные раны. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
Вечером 25 марта в полицию позвонил молодой человек и сообщил, что в одной из квартир на улице Большой Строченовский переулок в Москве он нашел тело своего друга.
Прибывшие на место экстренные службы установили личность погибшего: им оказался 22-летний студент 4-го курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Санников — сын экс-президента пермской федерации парусного спорта, яхтсмена и бывшего кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермского края 60-летнего Алексея Санникова.
«На теле умершего обнаружены многочисленные повреждения: колото-резаные раны в области шеи, с повреждениями сухожилий, артерий и мышц. Тело молодого человека пролежало в квартире более суток, его обнаружил знакомый погибшего, 22-летний Сергей М. (имя изменено), который пришел навестить друга и нашел его мертвым», — рассказал собеседник агентства.
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все детали и обстоятельства инцидента.
Отец погибшего Олега Санникова — 60-летний Алексей Санников, яхтсмен и бывший президент Федерации парусного спорта Пермского края. В 2011 году мужчина выдвигал свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Пермского края, однако избран не был. В том же 2011 году экипаж во главе с Алексеем Санниковым выиграл кубок международной регаты «Кубок Федерации в классе J80», которая проходила в акватории вблизи одного из Канарских островов Лансарот в Испании.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в шкафу московской квартиры нашли мёртвым сына известного архитектора Льва Ходоса.