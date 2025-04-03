Москва, 3 апреля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. В Москве нашли мертвым 22-летнего Олега Санникова, сына бывшего президента Федерации парусного спорта Пермского края Алексея Санникова. На теле парня обнаружили многочисленные раны. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети Олег Санников

Вечером 25 марта в полицию позвонил молодой человек и сообщил, что в одной из квартир на улице Большой Строченовский переулок в Москве он нашел тело своего друга.

Прибывшие на место экстренные службы установили личность погибшего: им оказался 22-летний студент 4-го курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Санников — сын экс-президента пермской федерации парусного спорта, яхтсмена и бывшего кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермского края 60-летнего Алексея Санникова.

Социальные сети Президент Федерации парусного спорта Пермского края Алексей Санников

«На теле умершего обнаружены многочисленные повреждения: колото-резаные раны в области шеи, с повреждениями сухожилий, артерий и мышц. Тело молодого человека пролежало в квартире более суток, его обнаружил знакомый погибшего, 22-летний Сергей М. (имя изменено), который пришел навестить друга и нашел его мертвым», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все детали и обстоятельства инцидента.

Отец погибшего Олега Санникова — 60-летний Алексей Санников, яхтсмен и бывший президент Федерации парусного спорта Пермского края. В 2011 году мужчина выдвигал свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Пермского края, однако избран не был. В том же 2011 году экипаж во главе с Алексеем Санниковым выиграл кубок международной регаты «Кубок Федерации в классе J80», которая проходила в акватории вблизи одного из Канарских островов Лансарот в Испании.

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