Суджанский район, Курская область, 3 апреля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Военные 92-го саперного полка группировки российских войск «Север» продолжают разминирование в освобожденном от украинских формирований Суджанском районе Курской области. Кадры, на которых видна работа взрывотехников, 3 апреля опубликовало Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

На этих кадрах запечатлено, как российские саперы подрывают найденные боеприпасы в населенных пунктах Суджанского района.

Начальник роты разминирования с позывным Тамбов рассказал, что его подразделение в ходе сплошного разминирования осматривает все дома, подвалы и близлежащие территории.

«Всё проходим, находим различные суббоеприпасы. Всё подрываем накладным зарядом на месте», — заявил он.

В оборонном ведомстве отметили, что саперы в первую очередь разминируют автомобильные дороги, сельскохозяйственные угодья, социальные объекты, дома и придомовые участки.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля рассказал, что армия России освободила почти всю территорию приграничных районов Курской области от украинских формирований. Он напомнил, что 8 марта российские военные начали крупномасштабную операцию по освобождению курского приграничья.

Вооруженные силы Украины 2 апреля потеряли свыше 150 бойцов в Курской области. Российские военные также уничтожили два пункта управления дронами противника.