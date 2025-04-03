Москва, 3 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министрами «сахельской тройки», а также отдельно с главами МИД Мали, Нигера, Буркина-Фасо пройдет в «ближайшие минуты». Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ/РИА Новости

«В эти, можно сказать, уже оставшиеся минуты, в оставшееся время готовится в Москве и начнется первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Мали, Буркина-Фасо и Нигера в новом формате — Россия и Альянс государств Сахеля», — сообщила она в ходе брифинга.

Отмечается, что будут обсуждаться вопросы развития взаимоотношений России с этими государствами, включая политическое и секторальное взаимодействие. МИД РФ также подтвердил стремление Москвы эффективно поддерживать альянс в сфере выстраивания независимой политики, региональной безопасности с опорой на собственные силы и с учетом национальных интересов альянса.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля с целью организации коллективной безопасности в регионе. Затем в конце января страны приняли решение выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Отмечалось, что, по мнению «сахельской тройки», организация находится под влиянием иностранных держав.

Кроме того, 16 марта 2024 года Нигер разорвал соглашение о присутствии американских военных в стране. В апреле газета Politico заявила, что Вашингтон начал осознавать, что стратегия воздействия на Африку по подрыву сотрудничества с Москвой не работает.

В ноябре того же года глава МИД Мали Абдулайе Диоп также отмечал, что страна довольна текущим сотрудничеством с Россией в сфере безопасности и намерена его расширить. Он добавил, что предыдущее сотрудничество с Францией и другими партнерами никогда не позволяло достичь Мали автономии, укрепляло зависимость от иностранной помощи вместо того, чтобы дать возможность малийцам самостоятельно заботиться о своей безопасности.