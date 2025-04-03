Москва, 3 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Киев атаками на российские энергообъекты пытается сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона. Об этом 3 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Киевский режим, окончательно утративший чувство самосохранения и связь с реальностью, в этом самом своем отчаянном стремлении любой ценой сорвать — еще недавно они любой ценой, как заявляли, готовы были победить, одержать победу, нанести поражение — а теперь они отчаянно стремятся уже никого и не победить, и даже не удержаться самим, а сорвать начавшийся российско-американский диалог», — пояснила она.

Дипломат добавила, что ради своей цели Украина «использует откровенно террористические методы». Захарова подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически каждый день наносят удары по российским энергообъектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение своего коллеги из США Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства также немедленно отдал соответствующий приказ российским военным.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда выступала за отказы от атак на энергообъекты. При этом фактически украинские войска уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани.

После этого ВСУ продолжили удары по российским энергообъектам. Так, 31 марта украинский дрон сбросил боеприпасы на электроподстанцию в Новогорьевке в Запорожской области, из-за чего потребители двух населенных пунктов в Токмаковском районе лишились электроэнергии. Позднее ВСУ ударили беспилотником по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино в Белгородской области.

2 апреля за сутки украинские формирования два раза намеренно нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Уточняется, что ночью украинский дрон ударил по подстанции в курском селе Клюква, лишив света 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе. Позднее был обстрелян энергообъект филиала ПАО «Россети Центр», из-за чего света лишились более 300 потребителей Курского района.

При этом 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает придерживать моратория на нанесение ударов по энергообъектам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что Россия направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, по которым ВСУ нанесли удар во время 30-дневного моратория. Глава МИД РФ добавил, что также такой список получил американский госсекретарь Марко Рубио.