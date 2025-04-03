Суджанский район, Курская область, 3 апреля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Правоохранители расследуют минирование Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка в Суджанском районе Курской области, где мирный житель получил ранения. Об этом 3 апреля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Установлено, что в августе 2024 года украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию региона, заминировали улицы и отдельные участки местности в районе. В результате 28 марта между селами Борки и Плехово на мине подорвался мирный житель. Он был ранен и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

«В ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах случившегося. Эти действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (пп. «а», «в» ст.205 УК РФ)», — процитировал Петренко Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля следователи начали изучать обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей деревни Рубанщина в Курской области. На одном из тел обнаружили огнестрельные ранения. Правоохранители, осматривая дома, установили, что ВСУ наносили по жилому сектору удары из артиллерии. Об этом свидетельствуют обнаруженные разрушения.

2 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от ВСУ. Оперативность действий ВС России не оставила украинским военным времени на сокрытие улик своих преступлений, подчеркнул он.