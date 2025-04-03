Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Количество пострадавших при пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске возросло до трех. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

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«Из цеха эвакуированы три человека. Они доставляются в медицинские учреждения Петрозаводска», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. м. Погибших нет. В тушении принимают участие более 60 человек и 20 единиц техники.

Мощный пожар на заводе в Петрозаводске вспыхнул утром 3 апреля. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в цеху №4, где хранят горюче-смазочные материалы и на тот момент проводились сварочные работы.