Вашингтон, 3 апреля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения (ЧП) на фоне угрозы дефицита торгового баланса.

Chris Kleponis/Global Look Press

По словам главы Белого дома, дефицит торгового баланса США является необычной и экстраординарной угрозой для ее национальной безопасности и экономики.

«Источник этой угрозы, полностью или в значительной степени, находится за пределами Соединенных Штатов, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — заявил он, слова Трампа привела на своем сайте пресс-служба Белого дома.

Американский лидер также отметил, что в торговых отношениях США с другими странами мира «отсутствует взаимность», и назвал несопоставимыми «тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США», которые «подавляют» зарплаты и потребление в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взымать взаимные пошлины. Он назвал такое решение наступлением экономической независимости для США.

Президент США также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности. По словам главы Белого дома, сейчас в США производится только половина автомобилей от общего числа продаваемых в стране машин.

Китай позднее пообещал ответить на введенные США торговые пошлины, однако при этом призвал к урегулированию разногласий путем диалога. Отмечалось, что в торговой войне не бывает победителей.

В опубликованном Трампом списке наиболее высокие пошлины планируется брать с товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Тайваня (32%). Вместе с тем в нём нет России, однако вводятся пошлины в размере 10% в отношении Украины.