Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Мощный пожар произошел на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Об этом 3 апреля заявили в ГУМЧС по Республике Карелия.

Кадр из видео

Отмечается, что возгорание началось в цеху №4, где хранят горюче-смазочные материалы и на момент инцидента проводились сварочные работы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957332" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске произошёл пожар

«В результате неосторожности вспыхнула ветошь, пропитанная горючкой, а с нее огонь быстро перекинулся дальше», — сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, пострадал один рабочий. Площадь возгорания в производственном боксе составила 1,5 кв. м. Пожарные службы присвоили возгоранию повышенный уровень сложности, к тушению привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта еще один пожар вспыхнул на заводе в Ульяновской области, где загорелся технический магний. Уточнялось, что инцидент произошел на заводе по утилизации отходов, площадь возгорания составила порядка 20 кв. м.

Кроме того, в ночь на 3 марта в Уфе произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В результате возгорания пострадал один человек. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения технологического процесса.