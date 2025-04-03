Москва, 3 апреля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Центробанк выступает за увеличение штрафов для банков за нарушение прав потребителей и навязывание им дополнительных финансовых услуг. Об этом 3 апреля заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. Усиление материальной ответственности — сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения», — подчеркнул она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Центробанка РФ за 2024 год.

Во время своего выступления она также высказалась о ключевой ставке, отметив, что этот инструмент не является «волшебной палочкой». Она подчеркнула, что ее снижение в условиях высокой инфляции несет большие риски.

Ранее, 1 апреля, депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги до заключения договора о приобретении основного предмета продажи. Также он вводит право граждан в течение трех дней требовать возврата денег за то, что было продано без их одобрения.