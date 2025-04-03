Ходейда, Йемен, 3 апреля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над провинцией Эль-Ходейда. Об этом 3 апреля заявили хуситы из правящего на севере Йемена военно-политического движения «Ансар Аллах».

«Силам противовоздушной обороны Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Ходейда. Дрон был сбит ракетой класса «земля-воздух» местного производства», — рассказал военный представитель Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это уже второй беспилотник, сбитый йеменскими силами противовоздушной обороны за 72 часа, и 17 — с начала эскалации конфликта в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля был сбит предыдущий американский дрон MQ-9 Reaper. Это произошло над северо-востоком Йемена — в воздушном пространстве провинции Мариб.

15 марта Вашингтон начал масштабную военную операцию против хуситов — удары были нанесены по западным районам Йемена. Приказ отдал президент США Дональд Трампа, так как по его словам, американские военные проводят воздушные атаки на базы террористов и их лидеров для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также чтобы восстановить свободное судоходство. На следующий день движение «Ансар Аллах» в ответ атаковало беспилотниками и ракетами авианосец ВМС США Harry Truman, находящийся в Красном море.

26 марта хуситы атаковали также несколько американских военных кораблей и нанесли удары по военным целям в районе израильского Тель-Авива. 23 марта бойцы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2».