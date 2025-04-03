Москва, 3 апреля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) не собирается отслеживать действия пользователей интернета и собирать данные о посещениях ими запрещенных сайтов. Об этом 3 апреля заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали приказ РКН, устанавливающий порядок, сроки, состав и формат предоставления оператором связи ведомству данных, которые дадут возможность идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на российской территории.

«Приказ Роскомнадзора не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах РФ для актуализации правил противодействия DDoS-атакам», — процитировал представителя ведомства ТАСС.

Он уточнил, что данные о личных устройствах пользователей не будут собираться, потому что они не нужны для противодействия угрозам.

После опубликования приказа РКН в некоторых СМИ появились сообщения о том, что сбор такого рода данных якобы позволит определить, как часто абонент посещает заблокированные сайты, и вести за ним «тотальную слежку».

Как сообщало ИА Регнум, эксперт РОЦИТ, журналист, блогер Илья Гогуа 28 марта заявил, что будущее интернета — в разумном балансе между возможностью самовыражения и защитой пользователей от деструктивного контента. По его словам, на данный момент таковой обеспечивают только российские платформы.

Эксперт таким образом прокомментировал публикацию издания The Conversation о том, что пользователи и рекламодатели массово покидают западные соцсети на фоне ослабления правил модерации и распространения дезинформации. Аналитики издания также указали на рост популярности на Западе децентрализованных платформ, которые не принадлежат крупным корпорациям.