Москва, 3 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Минобороны РФ направило в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и системы для борьбы с дронами. Соответствующая информация содержится в судебных материалах.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По информации «РИА Новости», иск направили в суд 28 марта. К рассмотрению он еще не принят. Данные по основаниям исковых требований пока не озвучивались.

Завод, помимо самолетов и систем противодействия беспилотникам, также производит вертолеты и другие изделия для летательных аппаратов. В 2023 году на предприятии создали дистанционно управляемый боевой модуль для борьбы с беспилотниками. Опытный образец разместили на бронеавтомобиле «Тайфун-ВДВ».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале оборонное ведомство подало в суд на разработчика снарядов АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева» (НИМИ). Предмет спора, а также исковые требования не указаны.

В октябре прошлого года Минобороны потребовало от НИМИ имени В. В. Бахирева компенсации в размере более 29 млн рублей за некачественную модернизацию вооружений. Институт занимался разработкой снарядов и артиллерии для нужд российских войск. Часть исковых заявлений связана с неудовлетворительным, по мнению представителей ведомства, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.