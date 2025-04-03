Москва, 3 апреля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. В Москве 2 апреля стартовал второй форум президентов школ, в котором принимают участие почти 180 лидеров ученического самоуправления из крупных и малых населенных пунктов страны. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр».

Директор ФГБУ «Росдетцентр» @rosdetcenter

На мероприятие также приехали свыше 90 советников директоров по воспитанию. Церемония открытия форума прошла в Министерстве просвещения РФ.

«Давая ребятам возможность реализовывать свои идеи и мечты на благо нашей большой Родины, каждого города и каждой школы, нужно прививать им те самые традиционные духовно-нравственные ценности, которые свойственны всем народам и конфессиям, исторически населяющим нашу страну», — рассказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

На торжественном открытии он поприветствовал всех участников мероприятия и отметил особую роль советников директоров в развитии воспитательной работы в школах.

В этом году на форуме будут обсуждать совершенствование управленческих компетенций лидеров ученического самоуправления. В пленарной дискуссии на эту тему поучаствовали заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Лариса Бебешко, директор Росдетцентра Александр Кудряшов, председатель Совета по поддержке молодежных инициатив при Росдетцентре Никанор Толстых, лидеры школьного самоуправления и учителя.

«Участников ждет насыщенная образовательная программа, направленная на развитие профессиональных и творческих компетенций. И значимо, что рядом с ребятами всегда находятся их наставники. Ведь одна из ключевых задач нашего флагманского проекта «Навигаторы детства» — воспитать поколение ярких личностей, лидеров и патриотов, которые благодаря грамотно выстроенному образовательному маршруту обретут свой уникальный профессиональный путь и раскроют творческий потенциал», — отметил Кудряшов.

Для участников подготовили образовательные блоки и конкурсные испытания. Например, во время деловой игры «Вектор решений» школьные лидеры проработают важные вопросы управления и представят свои идеи. Ребята познакомятся с техниками эффективного взаимодействия и научатся находить решения социально значимых задач.

Кроме того, школьникам позволят подготовить собственные мастер-классы «Урок с лидером». Во время них участники покажут свои навыки, ораторское мастерство и умение аргументированно защищать свои образовательные проекты перед публикой.

«Мы в своем учреждении успешно реализуем практику школьной службы примирения. Я сам являюсь волонтером этого объединения и помогаю подросткам находить общий язык и предотвращать конфликты. На форуме планирую поделиться этим опытом со своими коллегами и послушать опытных спикеров», — рассказал ученик 9-го класса и президент средней общеобразовательной школы №8 имени Героя Советского Союза Ф. Г. Конькова города Коврова Владимирской области Иван Баликин.

Важную роль в развитии ученического самоуправления исполняют советники директоров по воспитанию, которые помогают ребятам, становясь их наставниками.

«В нашей школе сейчас активно работает Совет обучающихся, реализуем программу наставничества под названием «Старший товарищ». Старшеклассники помогают малышам, организовывая воспитательные, культурные, спортивные и творческие мероприятия. Эта практика была предложена и реализована полностью нашими учениками», — подчеркнула советник директора по воспитанию Аргуновской общеобразовательной школы №11 Архангельской области Елена Курышева.

Во время форума участники посетят Музей Победы и глубже познакомятся с историей Великой Отечественной войны. Мероприятие будет приурочено к 80-летию Великой Победы. Кроме того, школьные лидеры смогут пообщаться с Героем России, председателем правления «Движения первых» Артуром Орловым.

В марте в Крыму прошел второй форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Он объединил учителей школ, педагогов вузов и колледжей, воспитателей детских садов со всей России. Участие в форуме помогло развивать навыки работы с медиатехнологиями для эффективной трансляции традиционных ценностей через социальные сети.