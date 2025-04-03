Иркутск, 3 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Пилоты разбившегося в Иркутской области стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 сделали всё возможное, чтоб отвести пикирующий самолет от жилых строений. Об этом 3 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал всё, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в Министерстве обороны», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что семье погибшего пилота будет оказана помощь. Он выразил соболезнований родным и близким летчика.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 апреля в ходе планового полета в Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался, один из пилотов погиб.

Позднее на место крушения самолета прибыла поисково-спасательная бригада, которая эвакуировала экипаж. Кобзев назвал причиной авиакатастрофы техническую неисправность, в результате трагического происшествия гражданское население не пострадало.

Позднее глава Иркутской области рассказал, что из-за падения самолета более 200 домов в регионе оказались обесточены. По его словам, без света также остались три социально значимых объекта.