Набиуллина заявила, что ключевая ставка ЦБ — это не «волшебная палочка»
Москва, 3 апреля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России — это не «волшебная палочка», ее снижение в условиях высокой инфляции несет большие риски. Об этом 3 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета Центробанка РФ за 2024 год.
«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — рассказала она.
Глава ЦБ отметила, что регулятор с большой осторожностью подходит к возможности снижения ключевой ставки с учетом прошлого опыта и на заседании его руководства в марте этот вопрос не обсуждался.
«Более того, на столе, что называется, всё еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — уточнила Набиуллина.
По ее словам, наблюдающееся сейчас укрепление курса рубля также будет работать на снижение уровня инфляции, однако для этого оно должно быть устойчивым.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает дополнительного повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции окажется выше прогнозируемой. По его словам, ЦБ в ходе ближайшего заседания рассмотрит все поступившие данные для оценки целесообразности своих дальнейших действий.
Ранее, 21 марта, Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, причем прогноз по инфляции на год по-прежнему остался на уровне 7–8%. Вместе с тем в ЦБ указали на то, что рост кредитования удается сдерживать, несмотря на высокую инфляцию, а сберегательная активность граждан сохраняется на высоком уровне.