Москва, 3 апреля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России — это не «волшебная палочка», ее снижение в условиях высокой инфляции несет большие риски. Об этом 3 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета Центробанка РФ за 2024 год.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Эльвира Набиуллина

«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — рассказала она.

Глава ЦБ отметила, что регулятор с большой осторожностью подходит к возможности снижения ключевой ставки с учетом прошлого опыта и на заседании его руководства в марте этот вопрос не обсуждался.

«Более того, на столе, что называется, всё еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — уточнила Набиуллина.

По ее словам, наблюдающееся сейчас укрепление курса рубля также будет работать на снижение уровня инфляции, однако для этого оно должно быть устойчивым.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает дополнительного повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции окажется выше прогнозируемой. По его словам, ЦБ в ходе ближайшего заседания рассмотрит все поступившие данные для оценки целесообразности своих дальнейших действий.

Ранее, 21 марта, Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, причем прогноз по инфляции на год по-прежнему остался на уровне 7–8%. Вместе с тем в ЦБ указали на то, что рост кредитования удается сдерживать, несмотря на высокую инфляцию, а сберегательная активность граждан сохраняется на высоком уровне.