Оттава, 3 апреля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Власти Канады собираются ввести ответные пошлины на новые американские тарифы, о которых ранее объявил президент США Дональд Трамп. Об этом вечером 2 апреля заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

Ethan Cairns/Global Look Press

«Мы будем бороться с этими тарифами с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших рабочих и построить самую сильную экономику среди всех стран «Группы семи», — рассказал он в беседе с журналистами.

По словам Карни, американская сторона также дала понять Оттаве, что может ввести против Канады и другие пошлины, которые коснутся «так называемых стратегических секторов экономики», включая фармацевтическую промышленность, лесоматериалы и полупроводники.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава Белого дома обнародовал список стран, с которых будут взыматься взаимные пошлины. По словам Трампа, такое решение ознаменует собой наступление экономической независимости США.

Он также заявил, что ряд стран на протяжении 45 лет «обдирал» США, которые были мягкой и слабой страной. Американский лидер также напомнил, что приостановил до 2 апреля введение пошлин на товары из Канады и Мексики, однако рекомендовал не ждать слишком большого количества исключений.

В представленном Трампом списке самые высокие пошлины планируется брать с товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Тайваня (32%). При этом в нём нет России, однако вводятся пошлины в размере 10% в отношении Украины.