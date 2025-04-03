Барнаул, 3 апреля, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Жителя Алтайского края приговорили к 12 лет колонии строгого режима за финансирование украинской армии. Об этом 3 апреля сообщили в региональном управлении ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Суд установил, что житель города Бийска 2004 года рождения перевел на Украину деньги. Средства поступили на счет террористической организации для финансирования деятельности ВСУ.

Против россиянина было возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Госизмена») УК РФ.

«Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянку, которая переводила деньги для нужд ВСУ, в том числе для покупки бронетехники и боеприпасов. Она рассказала на допросе, что переводила деньги в Киев начиная с 2023 года.

Против россиянки возбудили уголовное дело о госизмене. Женщина отправлена под арест по решению суда.