Москва, 3 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одной из рекомендаций французского акушера-гинеколога, которая сильно его удивила.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Александр Мясников

По словам врача, однажды его знакомый попросил найти в Париже акушера-гинеколога для своей беременной дочери из-за недовольства доктором, к которому та обратилась.

Мясников был убежден в том, что в Европе все медицинские обследования делают грамотно и тщательно, спросил знакомого, какие анализы были назначены его дочери.

«Да, всё по делу, но. Не поверите, и я обалдел. Черным по-белому: ПСА — простатический специфический антиген! Женщине! Какое же доверие [врачам] после этого…» — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Мясников предупредил россиян о необходимости мыть овощи и фрукты кипятком и избегать льда в напитках и соусов в ресторанах при зарубежных поездках. Он также посоветовал не приближаться к пресным водоемам, так как всё это может привести к заражению смертельно опасными инфекциями.

Врач также рекомендовал избегать контактов с пресной и морской водой, поскольку она особенно опасна. По его словам, опасными являются и дикие животные, включая обезьян, так как они очень агрессивны.