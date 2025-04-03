Берлин, 3 апреля, 2025, 09:54 — ИА Регнум. В Германии погиб 17-летний украинский футболист Александр Шворак, по неофициальным данным, он был убит. Об этом 3 апреля сообщило издание «Страна. ua».

Социальные сети Александр Шворак

В материале уточнили, что о смерти спортсмена написал в соцсетях детско-юношеский футбольный клуб «Тайм» из Ковеля, воспитанником которого был погибший.

«Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак 2007 года рождения», — говорится в публикации клуба.

Украинские СМИ пишут, что молодой человек проживал в Польше, перед смертью он поехал в Германию к своему знакомому.

Как сообщало ИА Регнум, беженцы с Украины жаловались на агрессивное отношение к ним жителей Германии. В декабре 2024 года в ФРГ убили двух украинских баскетболистов. Изначально следствие считало, что жертвы подверглись атаке из-за своего украинского происхождения, однако эта версия не подтвердилась.