Пекин, 3 апреля, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» успешно вывела на околоземную орбиту исследовательский спутник «Тяньпин-3». Об этом 3 апреля сообщило издание China Daily.

Wang Yapeng/Global Look Press

Уточняется, что ракета была запущена утром 3 апреля с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси. Позднее, в 10:12 (5:12 мск) космический аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Спутник «Тяньпин-3» предназначен в первую очередь для калибровки наземного радиолокационного оборудования, измерения радиолокационного сечения и мониторинга низкоорбитальной космической среды. С его помощью также будут обеспечивать проведение экспериментов по визуализации для наземного оптического оборудования.

Этот запуск стал 568-м для серии ракет-носителей «Чанчжэн».

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября 2024 года Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofeng-12 05. Космический аппарат запустили на ракете-носителе «Чанчжэн-4».

В июне китайский зонд «Чанъэ-6» вернулся на Землю и впервые в истории доставил образцы грунта с обратной стороны Луны. Аппарат 2 июля приземлился на обратной стороне естественного спутника Земли и провел работы по отбору проб.