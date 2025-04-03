Лондон, 3 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Коалиция стран Европы ведет обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск. Об этом 3 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых «сил заверения» на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — утверждается в публикации.

По словам авторов материала, у западных войск также будет возможность пользоваться общими возможностями разведки и наблюдения альянса.

Европейские чиновники рассказали изданию, что это только один из обсуждаемых вариантов, и он может быть изменен до достижения окончательного соглашения. Генсек НАТО Марк Рютте также участвовал в переговорах лидеров стран и направлял высокопоставленных должностных лиц на технические встречи группы, добавили они.

Вместе с тем некоторые из членов такой коалиции сдержанно относятся к подобной инициативе и рассматривают привлечение НАТО к этому вопросу в качестве способа косвенно вовлечь в этот процесс США и получить их поддержку.

«Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (на Украине. — Прим. ред.), то НАТО — это единственный вариант (командования и управления), который мы можем использовать», — заявил изданию один из чиновников.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 16 марта заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. Он добавил, что они хотели бы разместить таких «миротворцев» в нескольких ключевых городах — Киеве, Львове и Одессе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта отметил, что западные страны обсуждают детали отправки своих войск на Украину. Вместе с тем он указал на то, что считает важным получить от США гарантии безопасности для «миротворцев» из Европы и каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 31 марта отметил, что идея лидеров стран Европы об отправке своих войск на Украину выглядит простой лишь на бумаге. По его словам, у европейских государств нет достаточного количества сил для развертывания и вооружений, а также они вынуждены будут ждать ответного удара российских войск, которые могут быть нанесены по районам сосредоточения и складам снабжения в Польше и Румынии.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник 2 апреля заявил, что проект формирования «контингента сдерживания» может быть рассмотрен как неприкрытая оккупация Украины странами Европы.