Москва, 3 апреля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина временно исполняющим обязанности главы Ространснадзора. Соответствующее постановление 3 апреля опубликовали на сайте правительства России.

rostransnadzor. gov.ru

Гулин до настоящего времени был заместителем руководителя Ространснадзора.

«В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что прошлого руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктора Басаргина освободили от этой должности в связи с выходом на пенсию. Он был главой Ространснадзора с февраля 2017 года.

Басаргин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и другими наградами.

Ранее, 1 апреля, начальник Академии ГПС МЧС России генерал-лейтенант Вячеслав Бутко был назначен на пост замминистра по чрезвычайным ситуациям. На посту начальника АГПС МЧС Бутко находился с 2020 года.