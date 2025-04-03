Херсон, 3 апреля, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Задержанная в Херсонской области россиянка рассказала на допросе, что неоднократно переводила деньги на поддержку украинских войск. Видео опубликовано 3 апреля.

Кадр из видео

«В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одну из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии, направленных на поддержку ВСУ», — рассказала задержанная.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957317" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала в Херсонской области россиянку за финансирование ВСУ

На опубликованных кадрах также видно, как задержанная садится в машину для доставки в следственные органы.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянку по подозрению в государственной измене. Она переводила деньги в Киев для приобретения ВСУ боеприпасов, бронетехники, лекарств и экипировки.

Россиянку по решению суда заключили под стражу.