Рим, 3 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони оказалось под угрозой развала из-за возникнувших разногласий в связи с вопросом отправки миротворцев на Украину и милитаризации Евросоюза. Об этом 3 апреля написал журнал Politico, ссылаясь на источники.

Raimund Kutter/Global Look Press

В материале уточняется, что правопопулистская партия «Лига» и правоцентристская «Вперед, Италия», входящие в управляющую коалицию, не могут прийти к одному мнению в вопросах украинского конфликта.

Лидер первой, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини регулярно критикует Киев и однажды в своей речи назвал президента Франции Эммануэля Макрона «сумасшедшим» из-за его предложения отправить европейских военных на Украину. Глава второй партии Антонио Таяни, наоборот, поддерживает инициативы Евросоюза в области обороны.

«Хотя правительство Мелони необычайно стабильно по итальянским меркам, ей приходится сдерживать спарринг между Сальвини и ориентированным на ЕС Таяни», — передало издание слова источника.

В статье подчеркнули, что из-за нестабильности правительства Мелони вынуждена корректировать внешнеполитическую риторику, чтобы «подкинуть кость» участникам коалиции.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.