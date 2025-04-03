Иваново, 3 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд города Иваново отправил под домашний арест победителя шоу «Танцы со звездами» в 2010 году Алексея Леденева по делу о крупном хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Это 3 апреля следует из материалов дела.

Илья Питалев/РИА Новости Алексей Леденев

Леденев является учредителем компании «Интертехника», которая была подрядчиком «Калашникова».

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — привел выдержку из судебного постановления ТАСС.

Суд также запретил фигуранту дела без разрешения следователя выходить за пределы жилого помещения, общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться любыми средствам связи и интернетом.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2024 года суд в Иваново арестовал технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Арестованного обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следователей, в период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года представители «Интертехники» приобрели в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. В результате поставка более чем трети деталей прошла в нарушение условий не менее двух договоров. Ущерб от действий представителей компании оценивается в более чем 32 млн рублей.