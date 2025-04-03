Железногорск, Курская область, 3 апреля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили системы ПВО, упал в Железногорске Курской области и пробил часть стены промышленного предприятия. Об этом 3 апреля рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Еще один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. К счастью, также обошлось без жертв», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что, по предварительной информации, второй дрон упал в Курске на улице Станционной. Он уточнил, что на месте нет разрушения зданий. При падении БПЛА никто не пострадал.

Хинштейн добавил, что на местах провели работы экстренные службы. Позже туда приедет комиссия для установления возможного ущерба.

Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА. В Минобороны уточнили, что пять из них ликвидировали над Курской областью.

Ранее, 2 апреля, в Курске в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА многоквартирный дом получил повреждения. Пострадавших нет. Жителей дома отселяли на время работы специалистов.