Москва, 3 апреля, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе невозможно, и Армении будет необходимо решать, где ей лучше быть. Об этом 3 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Roman Naumov/Global Look Press

«Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз», — привело его слова «РИА Новости».

Дипломат отметил, что у членов ЕАЭС равные права, в то время как ЕС является структурой, в которой «царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами».

«Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть. Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности», — уточнил Галузин.

Он добавил, что Армения — это суверенное государство, самостоятельно выбирающее вектор своего развития.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта парламент Армении принял в окончательном чтении законопроект о вступлении страны в ЕС. Отмечалось, что такое решение было принято для развития демократических институтов, повышения общественного благосостояния и укрепления безопасности республики. При этом ЕС пока не направлял Армении приглашение для членства.

Правительство Армении в начале января одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что вопрос присоединения к ЕС можно решать исключительно путем проведения в стране всенародного референдума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января указал на то, что у ЕС и ЕАЭС разные зоны свободного перемещения товаров и услуг, а также людей и капитала. Представитель Кремля уточнил, что для Армении выгодно быть членом ЕАЭС, и совмещать это со вхождением в ЕС вряд ли получится.