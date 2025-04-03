Херсон, 3 апреля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. В Херсонской области задержана гражданка России, подозреваемая в оказании финансовой помощи украинской армии. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», — сообщили в ведомстве.

Следственный отдел ФСБ возбуждил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Россиянку по решению суда отправили под арест.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата российского контрольно-надзорного органа по подозрению в государственной измене. По версии следствия, россиянин передал в Киев данные о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России. Также он снабдил Украину сведениями о местах расположения подразделений российской армии. Мужчину заключили под стражу.