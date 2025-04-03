Донецк, 3 апреля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Юг» уничтожил ночью опорный пункт украинских формирований на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры боевой работы российских военных 3 апреля опубликовало Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

На этих кадрах видно, как российский расчет РСЗО «Град» в ночное время ведет огонь по выявленной цели и точно накрывает ее.

«По установленным координатам в ночное время суток РСЗО «Град» был нанесен удар полным пакетом 122-мм реактивных снарядов, которые, по данным объективного контроля, достигли цели», — проифнормировали в ведомстве.

Уточняется, что опорный пункт противника на дзержинском направлении удалось выявить в ходе разведки с использованием беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские военные ударили пятью беспилотниками «Герань» по военным объектам и пунктам временной дислокации украинских формирований. В результате этого было ликвидировано 20 бойцов противника.

Ранее в этот же день войска российской группировки «Запад» ликвидировали беспилотником самолетного типа «Молния» расчет дронов, пункт размещения личного состава и бронетехнику противника в Харьковской области.