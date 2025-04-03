Москва, 3 апреля, 2025, 08:38 — ИА Регнум. Уволить сотрудника за опоздания на работу можно только в том случае, если это происходит систематически и без уважительной причины. Об этом 3 апреля рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт отметила, что работодатель фактически не может уволить человека за само опоздание, но он может применить дисциплинарное взыскание — сделать замечание или выговор. При этом в случае повторного взыскания сотрудника уже могут уволить по статье Трудового кодекса России за неоднократное неисполнение своих трудовых обязанностей.

При этом Ганькина подчеркнула, что увольнение — это самое суровое дисциплинарное взыскание.

«Как правило, работодатель может вынести несколько замечаний или выговоров и на их основании уже оформить увольнение работника. Но уволить работника можно и за однократное грубое нарушение, например за прогул, появление на работе в нетрезвом виде, хищение на рабочем месте и тому подобное», — уточнила она в беседе с RT.

Ранее, в январе этого года, правительство России поддержало проект о запрете увольнять родителя, являющегося единственным кормильцем в многодетной семье с детьми в возрасте до 14 лет. Сейчас в РФ уже существует запрет на увольнение таких кормильцев, однако он действует до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится три года.