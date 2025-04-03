Иркутск, 3 апреля, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Иркутская электросетевая компания ведет восстановление электроснабжения в Иркутской области, где в результате падения стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 получила повреждения линия электропередачи. О этом 3 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

РИА Новости

«Информация от Иркутской электросетевой компании: в ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кобзева, электроснабжение населенного пункта Буреть должно быть восстановлено, ориентировочно, утром.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 апреля в ходе планового полета в Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался, один из пилотов погиб.

Позднее на место крушения самолета прибыла поисково-спасательная бригада, которая эвакуировала экипаж. Кобзев назвал причиной авиакатастрофы техническую неисправность, в результате трагического происшествия гражданское население не пострадало.

Позднее глава Иркутской области рассказал, что из-за падения самолета более 200 домов в регионе оказались обесточены. По его словам, без света также остались три социально значимых объекта.