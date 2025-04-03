Москва, 3 апреля, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект, призванный защитить россиян от нападений бездомных животных.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Общественная палата не поддерживает проект федерального закона… «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — привело выдержку из заключения ОП РФ «РИА Новости».

Уточняется, что заключение было сформировано по результатам общественной экспертизы законопроекта.

В документе также приводится мнение экспертов, которые указали на то, что большая доля такого рода инцидентов связана с животными, у которых есть владельцы. Так, в Нижегородской области порядка 80% из числа зарегистрированных случаев нападений на людей приходится на животных с владельцами, в Волгоградской области 70% таких случаев связано с находящимися на самовыгуле животными, а в Брянской области количество таких инцидентов с безнадзорными и имеющими владельцев животных практически одинаково.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий исключить из закона норму, когда бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Группа депутатов предложила вместо этого дать региональным властям полномочия устанавливать предельный срок содержания таких животных в приютах и по его истечении — усыплять их.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 4 марта раскритиковал депутатов, которые выступили против законопроекта о защите людей от бездомных животных, и призвал их не «уходить в рассуждение». Он также указал на важность принятия решения по законопроекту.

Государственная дума 18 марта отметила неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по бездомным животным. Депутаты также запросили у правительства информацию о его позиции по текущей ситуации и предложения по решению проблем с животными.

В Сочи 26 февраля две домашние собаки напали на мальчика девяти лет. СК возбудил уголовное дело, а ребенка госпитализировали с разорванным лицом. Ранее, 23 февраля, случилась еще одна трагедия — в Ставрополе стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку.