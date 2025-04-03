Так называемая «резня в Буче» была чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками, заявил 2 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Приведя реальные факты и показания свидетелей, дипломат подчеркнул, что инсценировка массовой бойни была предпринята киевскими властями чтобы «не допустить установления мира, увековечить конфликт и оказать давление на других западных союзников, чтобы вынудить их поставлять оружие Украине». Также российская сторона рассказала, свидетельством каких зверств киевских боевиков стали российские военные, попав 8 марта в тыл к врагу, оккупировавшему приграничье Курской области. Таким известием ознаменован новый, 1134-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

Буча расположена в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. Три года назад все мировые СМИ опубликовали экстренное сообщение: на улицах этого небольшого украинского города найдены сотни тел, все погибшие — со связанными руками. С этого времени так и не было проведено независимого общественного расследования. Более того, Украина и ее сторонники так и не смогли предоставить ни одного достоверного доказательства, что мирные жители были убиты в Буче именно российскими войсками, отметил Полянский.

«Они не раскрыли даже самые основные детали происшествия, такие как имена погибших или результаты вскрытий. Мы неоднократно запрашивали эту информацию, в том числе через Генерального секретаря ООН. Всё тщетно», — подчеркнул Полянский, выступая 2 апреля 2025 года на заседании СБ ООН.

Провокация в Буче выглядит особенно кощунственной, если рассматривать ее в свете тяжких преступлений и вопиющих нарушений международного гуманитарного права (МГП), совершенных Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Масштабная операция российских войск, предпринятая 8 марта 2025 года, не позволила киевским боевикам скрыть следы преступлений.

«Есть также свидетельства, что в некоторых сёлах (например, в Черкасском Поречном) украинские боевики минировали даже дома местных жителей, трупы животных, детские игрушки и тела своих «братьев по оружию», — проинформировал СБ ООН Дмитрий Полянский.

Среди прочих фактов бесчеловечного поведения оккупантов он привёл также записи из дневника пожилой женщины, чьё тело было найдено освобожденной деревне Мартыновка: «Я жила, спала в сарае под столом… Каждый день просила смерти… 12 дней не ела… В доме три градуса, конец близок… После войны найди хоть одну кость и похорони возле Светки, и душа попадет в рай».

Тем временем ВСУ в нарушение моратория дважды за последние сутки намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», — заявили в Минобороны.

В ночь на 3 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. В том числе, шесть — над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской, четыре — над территорией Калужской, два — над территорией Белгородской и один — над территорией Смоленской областей.

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