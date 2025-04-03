Москва, 3 апреля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций (НПО), основанных британским музыкантом Элтоном Джоном. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Stephen Lock/Global Look Press Элтон Джон

«Первоначально организация учреждена в 1992 году в США. В 1993 году — уже в Великобритании — была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих — британский музыкант Элтон Джон», — рассказали в Генпрокуратуре.

Организации действуют под названием Elton John AIDS Foundation.

Своей целью НПО называют оказание поддержки активистам по профилактике и борьбе со СПИДом, а также борьбу с дискриминацией и пренебрежением в отношении ВИЧ-инфицированных и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Однако в Генпрокуратуре уточнили, что больше всего эти организации занимаются пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи и смены пола.

«К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, обе НПО тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иноагентов.

25 марта в России признали нежелательной деятельность международной НПО «Европейская сеть лидеров» (The European Leadership Network). В Генпрокуратуре уточнили, что задачами НПО является пропаганда концепции расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки, демонстративная поддержка преступлений украинских неонацистов.

Ранее, в марте, Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийской НПО «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ). Основанием послужила публикация на ресурсах организации экстремистских материалов, содержащих в том числе призывы к антигосударственным протестам и оправдание терактов.