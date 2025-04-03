Таллин, 3 апреля, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Эстонские власти собираются завершить строительство начального этапа оборонительных сооружений вдоль границы с Россией к осени 2025 года. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на источники.

EPA/VALDA KALNINA/ТАСС

Согласно плану, к указанному сроку на северо-востоке Эстонии будет готов первый опорный пункт, состоящий из 14 бункеров. Параллельно на юго-восточном участке границы с Россией завершится строительство ещё четырёх бункеров. Военные пока не определились с конкретным типом сооружений — окончательное решение ожидается к началу лета текущего года после анализа тактических и технических требований, отмечают источники телерадиокомпании.

Общая концепция оборонительной линии предусматривает создание сети из примерно 600 бункеров вдоль всей границы. Эти укрепления будут дополнены противотанковыми препятствиями и позициями для ведения огня. Основная часть объектов разместится на государственной территории, однако некоторые сооружения затронут частные земельные участки. При этом власти подчёркивают, что ряд элементов системы — таких как временные заграждения — будет развёрнут только в случае обострения ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в феврале на эстонской военной базе, расположенной близ российской границы, развернули американское военное подразделение. По словам командира второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковника Антти Вильясте, данное американское подразделение является разведывательным. Он также уточнил, что оно будет принимать участие во всех пехотных учениях ВС Эстонии и будет развёрнуто в ротационном режиме на базе до сентября 2025 года.

18 сентября 2024 года стало известно об открытии Эстонией новой военной базы у границы с Россией. Она получила название Reedo. Объект, который может вместить до 1 тыс. военнослужащих, планируют сделать точкой сбора для подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.

В ноябре 2024 года Польша в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией. Граница России с Польшей пролегает в Калининградской области, её протяжённость составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытьё 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать со странами НАТО, в её интересах развитие сотрудничества. Он напомнил, что у Москвы нет никаких территориальных претензий к государствам, входящим в альянс.