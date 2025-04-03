Брюссель, 3 апреля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала президента США Дональда Трампа к переговорам в связи с вводом Соединёнными Штатами торговых пошлин. Соответствующее обращение глава ЕК сделала 3 апреля в соцсети X.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Универсальные пошлины, объявленные США, наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всём мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам», — написала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, в Евросоюзе уже практически закончили подготовку первого пакета возможных контрмер на ввод США пошлин на сталь и алюминий. Однако эти меры примут только в случае, если переговоры об отмене пошлин не дадут желаемого результата.

Фон дер Ляйен выразила сожаление о решении, принятом Трампом, и указала, что последствия ввода пошлин станут катастрофой для всех стран мира. По мнению главы ЕК, в первую очередь пострадают самые уязвимые слои населения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взыматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Всего в списке 185 стран, однако Россия в нем не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

По мнению американского лидера, день введения указа о взаимных пошлинах является одним из «самых важных дней» в истории США.