Будапешт, 3 апреля, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой Сарой прилетел в Венгрию. Об этом 3 апреля сообщил глава венгерского минобороны Криштоф Салаи-Бобровницки.

Zuma\TASS Биньямин Нетаньяху

«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», — процитировало Салаи-Бобровницки издание Magyar Nemzet.

Уточняется, что Нетаньяху прибыл в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орабана, с которым они должны провести несколько встреч.

По данным газеты The Times of Israel, это первая поездка главы правительства Израиля в страны Европы после выдачи Международным уголовным судом (МУС) в ноябре 2024 года ордера на его арест.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 7 февраля ввел санкции в отношении МУС за действия против его страны и Израиля. В его указе отмечалось, что у МУС нет юрисдикции в отношении США или Израиля, так как ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС.

Позднее в этот же день Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции США против МУС. По словам израильского премьера, такое решение защитит США и Израиль от «антиамериканского и антисемитского коррумпированного» суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля заявил, что санкции США против МУС не касаются России. Он уточнил, что российская сторона не является участником Римского статута, и, следовательно, не признает МУС.