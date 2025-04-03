Мьянма, 3 апреля, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Из-под завалов в Мандалае в Мьянме, извлекли предположительно, тело россиянина. Об этом утром 3 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник из медицинских кругов.

Cai Yang/Global Look Press Последствия землетрясения в Мандалае. Апрель 2025 года

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что останки погибшего доставят в Россию, где специалисты проведут генетическую экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля местное агентство Khit Thit Media сообщает, что гражданин России пропал без вести после мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме. Уточнялось, что мужчина работал учителем иностранного языка в средней школе в Мандалае. Вместе с ним пропали четверо его коллег, из них трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр находился вблизи второго по величине города республики — Мандалая в округе Сикайн. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4. Погибли, по последней информации, 3085 человек. Пострадали — 4715.

В Мандалае, Нейпьидо и ряде других мьянмских городов произошли серьезные разрушения. По указанию президента России Владимира Путина в республику были направлены специалисты МЧС. Спасательные операции проходят круглосуточно. Российские специалисты помогли более чем 30 пострадавшим.

В 16 км от Мандалая 1 апреля произошло новое землетрясение магнитудой 5. Очаг залегал на глубине 10 км.