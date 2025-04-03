Пекин, 3 апреля, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Китай ответит на введенные властями США пошлины, в то же время призывает к урегулированию разногласий путем диалога. Об этом сказано в заявлении министерства коммерции Китая от 3 апреля.

«В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода», — сказано в заявлении торгового ведомства.

Отмечается, что Пекин призывает к отмене пошлин, настаивая на урегулировании разногласий с партнёрами путём переговоров и равноправного диалога.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал список стран, в отношении которых США введут взаимные пошлины. В перечне не оказалось России и Белоруссии, но присутствует Украина. Всего список содержит 185 стран. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. По словам Трампа, власти США рассчитают комбинированную ставку пошлин, которые действуют со стороны других государств в отношении американских товаров, и введут свою в размере примерно половины этого числа. По мнению американского лидера, день подписания указа о взаимных пошлинах является одним из «самых важных дней» в истории США.

На решение Трампа уже отреагировали в некоторых странах. Так, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в соцсети X написала, что правительство конфедерации приняло к сведению решения Вашингтона о введении пошлин на импорт швейцарских товаров. По ее словам, власти Швейцарии намерены оперативно определить свои дальнейшие шаги.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсети X назвала пошлины «неправильными» и призвала к сотрудничеству Евросоюза и США.

Вместе с этим, по мнению премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, у пошлин «нет логического обоснования», так как они приведут к неопределённости в мировой экономике.

Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введённые США пошлины «серьёзным ударом по бизнесу и потребителям во всём мире». Глава ЕК призвала американские власти к переговорам и отметила, что Евросоюз ответит уже подготовленными контрмерами на пошлины в отношении стали.