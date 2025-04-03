Москва, 3 апреля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 23 украинских БПЛА. Об этом утром 3 апреля проинформировали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что шесть БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, по пять беспилотников — над территориями Орловской и Курской областей, еще четыре БПЛА — над Калужской, два — над Белгородской и один — над Смоленской областью.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля трое жителей Новой Каховки пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Украинские беспилотники сбросили взрывчатое вещество на территорию автостоянки. Мужчина 1964 года рождения получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

В ночь на 2 апреля российские средства ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника: 87 БПЛА были сбиты над Курской областью, четыре — над Ростовской и два над Белгородской областью.