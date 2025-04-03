Будапешт, 3 апреля, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Политическое устройство мира кардинально изменится в ближайшее время. Такое заявление сделал 2 апреля аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

По мнению эксперта, сначала в мире образуется триумвират трёх держав: США, России и Китая.

«Затем это превратится в Концерт великих держав. Индия присоединится к ним менее чем через десять лет <…> Расслабьтесь. Всё будет хорошо (но не для Европы)», — написал Кошкович.

По мнению аналитика, вслед за Индией начнется возвышение и других держав, и через 50 лет в мире будет существовать от четырёх до семи сверхдержав.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как писала в начале февраля британская газета The Guardian, второй срок президента США Дональда Трампа на посту главы государства может стать концом эпохи однополярного мира, так как ему придётся учитывать интересы России и Китая.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 февраля назвал ошибкой поворот внешней политики России в сторону Запада после развала СССР. По словам главы МИД, эта ошибка прошлого руководства стала хорошим уроком нынешнему поколению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что признание многополярности мира, о которой говорил президент России Владимир Путин, корреспондирует с мнением Москвы.