Москва, 3 апреля, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Построение диалог между Россией и США играет важное значение для мировой безопасности. Об этом 3 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Кирилл Дмитриев

«Независимо от политики — диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — написал Дмитриев в соцсети Х (бывший Twitter).

Вместе с этим Дмитриев опубликовал фото с маршрутом самолета, который подлетает к Вашингтону.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Washington Post (WP) написала, что Дмитриев начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. До этого телеканал CNN заявил, что Дмитриев уже прибыл в США.

О возможной поездке Дмитриева в Вашингтон 1 апреля также сообщил телеканал CNN. По информации журналистов, запланирована его встреча с Уиткоффом. Утверждалось, что Госдепартамент снял санкции с Дмитриева, чтобы ему выдали визу в США. Глава РФПИ после публикации назвал вероятным свой визит в Вашингтон. Он также отметил, что мир для устойчивой глобальной безопасности нуждается в улучшении российско-американских отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит Дмитриева в США на текущей неделе возможен. Он отметил, что общение с американской стороной продолжается по различным каналам. До этого представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.