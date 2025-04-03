Свердловская область, 3 апреля, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Рабочий погиб при обрушении горной породы в шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба регионального управления СК в своём Telegram-канале.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Уточняется, что ЧП на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошло вечером 2 апреля. В результате горного удара произошёл обвал горной породы на отметке 1010 метров, в этот момент в шахте находилось семеро горнорабочих.

«Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавший скончался», — уточняется в публикации.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, чтобы дать ситуации объективную правовую оценку и выяснить, не было ли в работе шахты нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для определения точной причины гибели мужчины проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое работников погибли при выполнении ремонта в калийной шахте в городе Березники в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая.

13 февраля два человека погибли в результате обрушения породы в шахте в городе Соликамске Пермского края. По словам Махонина, это произошло в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола шахты.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).