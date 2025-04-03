Москва, 3 апреля, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Реестр должников по алиментам, который готовят к запуску в мае, должен стать своеобразной «всероссийской доской позора». Об этом 2 апреля заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с участием директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Этот реестр алиментщиков, который должен заработать с мая, нам надо не просто реестр сформировать, это будет всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения и бросают своих родных и близких, особенно детей», — отметила Матвиенко.

Глава Совета Федерации уточнила, что в реестре разместят сведения о должниках по алиментам, которые находятся в розыске либо привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. По мнению Матвиенко, такие люди станут нерукопожатными в обществе.

«Я думаю, тогда они серьезно задумаются, что лучше заплатить алименты и не портить биографию, свою кредитную историю и так далее», — добавила Матвиенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в декабре 2024 года министр юстиции Константин Чуйченко, в России планируется ввести ряд ограничений для неплательщиков алиментов. Для этого специалисты уже изучают практику других государств.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов. Должников будут в течение суток уведомлять о включении в реестр. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам гражданин будет из реестра исключён. Закон вступит в силу 24 мая 2025 года.