Москва, 3 апреля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Российский экипаж танков Т-90М «Прорыв» танкового батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил украинский расчет с установкой АГС-17 и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне спецоперации. Об этом утром 3 апреля проинформировали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

Минобороны также опубликовало кадры работы расчета в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что о движении и работе украинских войск на одном из участков танкистам доложила разведка с воздуха.

«Недавно выезжали работать прямой наводкой на дистанции от 800 метров. Этого было достаточно, чтобы выполнить поставленные огневые задачи, обеспечив высадку и прорыв для нашего десанта», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Спортсмен.

По словам бойца, украинские военные очень сильно цепляются за оборонные позиции, так как в лесах у них есть возможность укрыть боевую технику, вооружение и большое скопление живой силы. Несмотря на это, добавил Спортсмен, ВС РФ успешно выдавливают противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские артиллеристы группировки войск «Днепр» точным ударом орудия Д-30 поразили расчет беспилотников ВСУ на ореховском направлении. Как отметили в Минобороны, позиция украинского расчета БПЛА была обнаружена благодаря оперативным данным от разведки. Расчет орудия Д-30 развернулся и произвел выстрел, в результате чего вражеская цель была уничтожена, отметили в ведомстве.

2 апреля российские военные нанесли удар по центру управления ударными беспилотниками дальнего действия ВСУ, находившемуся в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР).