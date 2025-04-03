Лозанна, Швейцария, 3 апреля, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) навсегда отстранил украинского судью по фигурному катанию Юрия Балкова от работы на любых мероприятиях под своей эгидой из-за попытки повлиять на итоги соревнований. Об этом говорится в официальном заявлении союза.

Pxhere.com Фигурное катание

По информации ISU, в октябре 2024 года Балков написал сообщение коллеге-судье на юниорском этапе Гран-при в Любляне, попросив завысить оценки украинским танцорам Ирине Пидгайной и Артему Ковалю в разделе компонентов, чтобы обеспечить им победу. Судья проигнорировал просьбу, но пара все равно заняла первое место. Балаков написал сообщение судье, попросив у него поддержки.

Получивший сообщение судья сообщил о нем техническому контролеру танцев на льду, а тот передал информацию в ISU. Дело рассмотрели 5 марта в Мюнхене. Балков на слушания не явился, сославшись на возраст и здоровье, но признал авторство сообщения. Он утверждал, что лишь выражал «любовь к фигурному катанию и украинским спортсменам», а не стремился манипулировать результатами.

Дисциплинарная комиссия ISU отвергла эти доводы, заключив, что Балков сознательно пытался исказить судейские решения, чем нанес «значительный ущерб репутации фигурного катания, ISU и его участникам».

Параллельно ISU проверил судей Алену Лисовую (Украина), Эдже Эсен (Турция) и Роланда Мёдера (Швейцария) на предмет сговора с Балковым. Доказательств их причастности не нашли, а упоминание «других судей» в сообщении к ним не отнесли.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию на международных соревнованиях, отстранили от участия в чемпионате Испании по шахматам за жульничество. В рамках турнира шахматист успел принять участие в двух раундах, в которых сыграл вничью с египетским шахматистом Бассемом Амином и обыграл пятикратного чемпиона Испании Франсиско Вальехо Понса.

Отмечалось, что подозрения в адрес Шевченко возникли после его победы над Вальехо, который предъявил претензии арбитрам. Шахматист часто выходил в туалет, где оставался слишком долго, всегда в одной и той же закрытой кабинке. В ходе расследования арбитры действительно нашли в уборных мобильное устройство. Также стало известно, что за день до инцидента уборщица обнаружила ещё одно устройство и записку. При сравнении почерка с таблицей, в которую шахматисты записывают ходы, судьи установили, что он совпадает с почерком Шевченко.

Экс-украинского шахматиста с турнира дисквалифицировали, а результаты партий с его участием аннулировали. Сам Шевченко отказался признать вину, но покинул турнир и вернул призовые деньги.